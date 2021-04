Tundub, et sel aastal me uut „God of War“ mängu ei näe 

Möödunud aasta septembris kuulutaski Sony, et seeria otsa ei saa ning juba 2021. aastal peaks meieni jõudma uhiuus „God of War“, mis võib kanda alapealkirja „Ragnarok“. Peale seda pole me aga kõnealuse teose kohta midagi kuulnud.

Nüüd tundub, et vähemalt sel aastal me sõjajumala saabastesse ei astu. Bloombergi ajakirjanik Jason Schreier andis Twitteris toimunud vestluse käigus mõista, et „God of War: Ragnarok" lükkub edasi. Sony seda ametlikult muidugi kinnitanud pole.