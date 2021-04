ÕL VIDEO | Põhjanaabrite loodud PlayStation 5 mängu „Returnal“ tasub oodata! 

Tegemist on kolmanda isiku vaates tulistamismäruliga, mis omab ka roguelike elemente. See tähendab, et rõhku pannakse tasemete korduvale läbimisele. Siiski pole tegu tuima nühkimisega. Kuna levelite ülesehitus muutub iga korraga, suudab teos jätkuvalt värskena püsida. Lisaks on tasemetesse ära peidetud ohtralt saladusi.