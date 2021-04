ÕL VIDEO | Roomet Poom: olin videomängust nii inspireeritud, et läksin miinuskraadidega metsa 

Just sellest on meile tulnud rääkima sisulooja ja juutuuber Roomet Poom. Näiteks avaldab ta, kuidas „Assassin's Creed Valhalla“ ta talvel miinuskraadidega metsa minema meelitas.

Samuti saame teada, et „The Last of Us“ õpetas talle, kuidas kokkuhoidlik olla. Üheskoos viskame aga pilgu peale postapokalüptilisele „Horizon: Zero Dawnile“, mida praegu PlayStationitel täiesti tasuta ära jagatakse.