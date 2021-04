Uudised MEELDETULETUS: tänasest jagatakse PlayStationil tasuta ära „Horizon: Zero Dawn“ Toimetas Sten Kohlmann , täna 09:04 Jaga: M

Foto: Guerilla / PlayStation

Hiljuti teatas Sony, et nende populaarne Play At Home programm teeb tagasituleku. Selle raames jagatakse ära tasuta PlayStationi mänge, et pandeemia tõttu isolatsioonis olevatel inimestel tegevust leiduks.