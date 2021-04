Lauri Pedaja: vahel leian end kell kolm öösel, pult käes ja peopesad higised  

Mõlemaid tõmbas mängumaailma Sony esikkonsool PlayStation 1. Gethel meenutab, et oli veel pisike, kui nägi pealtvaatajana endast kümme aastat vanemat venda mängimas. Ta arvab, et toona telerist vaadatud mängud võisid suure tõenäosusega olla „Crash Bandicoot“ ja „Mortal Kombat“. Enda esimeses mängus on ta aga kindel: „See oli nunnu lilla lohega Spyro!“

Valmis katsetama peaaegu kõike

Varases eas saadud mänguhuvi saadab mõlemat siiani. „Ma olen pigem mängusõber, kellele meeldib PS-i pulti tagudes meelt lahutada, aga teistega võrgus koos ei mängi,“ kirjeldab Lauri oma mänguharjumusi. Gethel tunnistab, et ta mängib ilmselt rohkem kui keskmine temavanune naine, kuid tal esineb samas perioode, kui ta üldse puldi poole ei vaata.

Võrgumängudes on Gethel sellele vaatamata Laurist aktiivsem ja sõnab, et veebis püsside paugutamine on tema jaoks üpris paeluv. Nii võib mõnelgi juhul näha teda näiteks „Call of Dutyt“ käivitamas. Laurigi on tulevase abikaasa kõmmutamisoskustest vaimustatud. „Ta paneb ikka päris ässalt. Neil hetkedel olen ma kõrval ning vaatan, olen nii-öelda lisa silma- ja kõrvapaar,“ on Lauri uhke.

Foto: Teet Malsroos

Praegu on PlayStationi puldi külge naelutatud pigem Lauri. „Tal on parasjagu käsil väga põnev mäng – „Assassin’s Creed Valhalla“ – ja siis ma ei kipu talt pulti varastama,“ naerab Gethel. Lauri tunnistab, et vahel võib ta viimase poole aasta lemmikmängu mängimisega isegi üle piiri minna ning avastada end ootamatult kell kolm öösel televiisori eest, pult käes, peopesad higised ja silmad kuivad.