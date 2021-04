RÖÖGATU EDU: PlayStation 5 on kõige kiiremini müüv konsool Ameerika ajaloos 

Nimelt avaldab analüütikafirma The NPD Group, et PlayStation 5 osteti Ameerikas esimese viie kuu jooksul rohkem kui ühtegi teist konsooli samas ajaaknas, vahendab Gizmodo .

Täpseid numbreid ei avaldatud, küll aga on Sony varem avaldanud, et 2020. aastal müüdi ülemaailmselt üle 4,5 miljoni PS5 konsooli. Veebruaris avaldati, et kompanii plaaniks on müüa märtsi lõpuks 7,6 miljonit masinat ning praegu ollakse täpselt graafikus.