„TEINE TASE“ | Lõpuks ometi on ka meil põhjust Rally Estoniast huvituda! 

Allan, Sten ja Ragnar ei pruugi olla just kõige suuremad rallisõbrad, ent isegi neid ei jäta külmaks asjaolu, et sügisel ilmuv „WRC 10“ toob endaga kaasa Rally Estonia virtuaalsed rajad. Emotsioone on pakkunud ka „Outridersi“ veider ülesehitus ning „Among Usi“ uhiuus kaart. Pead panevad vangutama aga Sony imelikud otsused – kas meil ikka on vaja „The Last of Us“ uusversiooni?