ASTU KÕRVALE, NINJA! Twitch.tv sai just uue rekordipurustaja 

Twitch.tv sai just uue rekordipurustaja Toimetas Sten Kohlmann , täna 15:28

Foto: Kuvatõmmis (https://www.twitch.tv/ludwig/)

Ludwig Ahgren on viimased kuu aega möödasaatnud nii, et on kajastanud enda tegemisi ööpäevaringselt voogedastusplatvormi Twitch.tv vahendusel. See on nüüdseks nii mehe kui ka platvormi jaoks kaasa toonud suurejoonelise rekordi.