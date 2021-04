„God of War“ sarja looja: Sony valmistub Xbox Game Passile vastulööki andma 

Viimasel ajal tegi näiteks tagasituleku Rockstar Gamesi avatud maailmaga märulimäng „GTA V“ , üsna pea aga jõuab sinna aastaid eksklusiivselt PlayStationitel ilmunud „MLB The Show“ sarja uusim osa. Samuti sahistatakse, et Microsoft on huvitatud Hideo Kojima järgmisest mängust .

Nii mitmedki fännid on küsinud, et kuhu on jäänud PlayStationi vastulöök. Nüüd on aga legendaarse „God of War“ mänguseeria looja David Jaffe väitnud, et Sony on selleks ettevalmistusi tegemas.