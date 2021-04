„GTA V“ ON TAGASI! Xbox Game Pass teenuse kasutajatel on taas põhjust rõõmustada 

Nimelt andis Microsoft teada, et 8. aprillil naaseb teenusesse Rockstar Gamesi ülipopulaarne avatud maailmaga märulimäng „Grand Theft Auto V“. Millalgi 2021. aastal peaks meieni jõudma ka mängu PlayStation 5 ja Xbox Series X/S versioonid.

Teos on ka varem teenuses saadaval olnud. Mullu kevadel asendati see teise Rockstari mänguga, milleks oli „Red Dead Redemption 2“. Too mäng oli teenuses vaid mõned kuud.