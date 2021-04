„TEINE TASE“ | Kas uus „Monster Hunter“ suudab meid võluda? 

Allan ja Sten on mänginud hiljuti Nintendo Switchil ilmunud „Monster Hunter Rise'i“, ehk mängu, milles eesmärgiks suurtele koletistele tuul alla teha. Kuigi kumbki pole seni sarja vastu suurt huvi üles näidanud, on esmamuljed üpriski positiivsed. Kas ka „Assassin's Creed Valhalla“ suudab häid emotsioone tekitada või on vahepeal tunded jahtunud? Lisaks mõtleb Allan, et kas peaks endale TikToki konto tegema.