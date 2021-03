Viimaste aastate ühest parimast PlayStationi mängust vändatakse film 

Sony andis teada , et PlayStation 4 üle ootuste edukaks kujunenud luigelaulust hakatakse mängufilmi väntama. Projekti eesotsas on märulifilmi „John Wick“ lavastaja Chad Stahelski.



Õhtuleht Esport arvustuses kirjutasime: „„Ghost of Tsushima“ on hea mäng, aga... see pole suurepärane. Teos suudab igas kategoorias (graafika, mängitavus, lugu jm) eeskujulikud hinded noppida, ent maksimumpunktideni ei küündita kordagi. Oleks mäng ilmunud kasvõi pool kümnendit varem, oleks tegemist meistriteosega.“