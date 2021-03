„TEINE TASE“ | „Peaky Blinders“ on fantastiline sari ning seda just sel põhjusel! 

Allan ei suuda jäktuvalt uskuda, kuivõrd hea on draamasari „Peaky Blinders“. Jõuame järeldusele, et selles on süüdi näitleja Cillian Murphy ning tema kummalised harjumused. Lisaks kurdab Sten, et „Marvel's Avengers“ on jätkuvalt nüri, Ragnar tõmbas aga joone alla „Cyberpunkile“ ning veetis aega „Doom Eternali“ seltsis. Samuti räägitakse Square Enixi uudistest, PlayStationi tasuta mängudest ja kurvaks tegevatest uudistest.