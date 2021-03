ÕL VIDEO | Virtuaalreaalsus võimaldab keerulisel ajal ööklubis aluspesu väel tantsu vihtuda 

Kuidas see aga välja näeb? Just seda otsustasimegi uurida. Kuivõrd lihtsaks või keeruliseks muutub mäng, kui kõike saab enda silmadega näha ning (virtuaalsete) kätega katsuda? Testime, kas maailma kõrgeima pilvelõhkuja otsast alla vaatamine mõjutab mängija seedimist ning läheme proovime ära virtuaalsed tantsuplatsid, kuhu mõned mehed on saabunud ilma püksteta.