KEELATUD! „Disco Elysium: The Final Cut“ Austraalias tõenäoliselt ei ilmu 

Austraalia klassifikatsiooniamet on teose turule sisenemisele käe ette pannud, vahendab Press Start . Põhjuseks viisid, mil moel kujutatakse mängus alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist, vägivalda, seksi ja muud.

„Disco Elysium: The Final Cut“ ilmub esmalt PlayStation 5 ja 4 peal. Samuti on see tasuta uuendusena saadaval kõikide PC versiooni omanike jaoks. Hiljem jõuab teos ka Xboxidele ning Nintendo Switchile.