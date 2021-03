Pane kuupäev kalendrisse kirja! Peagi ilmub „Disco Elysium: The Final Cut“ 

Suurimaks lisaks on neli uut ja unikaalset poliitilist missiooni. Need on seotud mängus leiduvate poliitiliste ideoloogiatega. Keenani sõnul olid need osaliselt plaanis juba pikalt, ent ajaliste piirangute tõttu need originaalversiooni ei jõudnud. Kuigi kõnealused missioonid üleüldist narratiivi oluliselt ei mõjuta, annavad need võimaluse varem lahtiseks jäänud otsad siiski kokku tõmmata. Lisaks võivad need tutvustada uusi tegelasi, esemeid või lausa muuta mängu kasutajaliidest.