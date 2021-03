„TEINE TASE“ | Märt Koik: On kaks asja, mida Bethesda teha ei oska... 

Sel korral on Allanil ja Stenil külas Märt Koik, kellega koos räägitakse „Fallouti allakäigust, Bethesda ebaõnnestumistest ja Microsofti suutmatusest arusaadavaid rakendusi luua. Märt on mänginud „Rusti“, „Satisfactoryt“ ja „Yu-Gi-Oh'd“, Sten ja Allan aga räägivad „The Division 2-st“ ning selle suutmatusest mängijale teada anda, millal lugu otsa saab. Kõik kolm meest on aga ühel arvamusel – uus indie-mäng „Loop Hero“ on üks aasta säravamatest pärlitest!