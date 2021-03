PlayStationi algusajad: kontori puhul oli oluline, et lähedal oleks baar 

Insener Ken Kutaragi, keda teatakse PlayStationi isana, paljastas, et kui Sony 1993. aastal videomängudega tegelema hakkas, valiti uut kontorihoonet üllatavate kriteeriumite järgi. Nimelt oli inimeste jaoks oluline, et kontor asuks baaride lähedal.

„Alustasime Aoyama-Itchōmes,“ räägib Kutaragi. „Põhjus, miks me selle kontoriks valisime, oli see, et tahtsime koos juua.“ Too seik selgus „Tekkeni“ mänguseeria looja Katsuhiro Harada uues YouTube'i saates, mis iroonilisel kombel kannab nime „Harada baar“.