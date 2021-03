USKUMATU VIDEO: „Valheimi“ mängijad ehitasid 40 000 kuubikust koosneva Eiffeli torni 

Ühed teose fännid otsustasid hüljata enda viikingi juured ning ehitada valmis hiiglaslik Eiffeli torn. Terve ehitis koosneb umbes 40 000 kuubikust ning on 400 kuubikut kõrge ja 125 kuubikut lai.

Tasub aga märkida, et sääraste ehitusprojekti tarbeks kasutati koode, mis lubavad kasutajatel ringi lennata ning kasutada piiramatus koguses ressursse. See muidugi ei tähenda, et kogu ettevõtmine selle tõttu vähem muljet avaldavam oleks!