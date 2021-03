„Dying Light 2“ arendajad tunnistavad: kuulutasime mängu liiga vara välja 

Üheks ilmumisdaatumiks oli 2020. aasta kevad, ent see lükkus mullu jaanuaris teadmata ajaks edasi . Tänavu lubatud põnevad uudised on samuti saabumata . Kas võime projekti korstnasse kirjutada?

Sedasama küsis mängu loojatelt Twitteris ka üks murelik fänn. „Tundub, nagu see mäng oleks kinni arenduspõrgus. Loodetavasti ei saa sellest järgmine „Cyberpunk“, ehk hea, ent katkine mäng, millest puuduvad paljud lubatud asjad,“ kurtis murelik mängur.

„Arenduspõrgu definitsioon tähendaks, et mängu ei arendataks üldse. „Dying Light 2“ arendus liigub pidevalt edasi. Me kuulutasime mängu liiga vara välja, kuid arenduspõrgust on asi kaugel!“ kinnitavad teose loojad.