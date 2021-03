Phil Spencer: Bethesda mängud ilmuvad tulevikus platvormidel, mis toetavad Game Passi 

See tähendab aga omakorda seda, et mõlemad osapooled saavad ametlikult kommenteerida tulevikuplaane. Nimelt on juba päris pikalt olnud õhus küsimus, et mis saab Bethesda (ning teiste, nüüdsest Microsoftile kuuluvate stuudiote) mängudest tulevikus .

Xboxi ninamees Phil Spencer tõdes hiljuti toimunud ümarlaua käigus, et on näinud sellesisulisi küsimusi igal pool. „Ilmselgelt ei saa ma siin istuda ja öelda, et iga Bethesda mäng on nüüdsest Xboxi eksklusiiv, sest see poleks tõsi,“ rääkis Spencer. „Meil on lepingulised kohustused, meil on mängud teistel platvormidel, mille toetamist me jätkame.“