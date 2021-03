Vanglast põgenenud pätt jäi politseile vahele, kui läks poodi „Call of Duty“ mängu ostma 

Nimelt põgenes mees mullu novembris vanglast, kus ta kandis 17aastast karistust erinevate kuritegude eest. Mees oli tollest hetkest tagaotsitav, ent ta suutis end seadusesilmade eest peita. Seda kuni hetkeni, mil tal tekkis kihk uusimat „Call of Dutyt“ mängida.

Nimelt jäi mees jaanuaris politseile vahele, kui koos sõbraga Birminghami linnas ringi jalutas ning politseid nähes kiirelt suunda vahetas. Kui mehe kinni nabinud konstaablid küsisid, miks ta liikvel on, vastas Butler: „Tulin uut „Call of Dutyt“ ostma, sest ma ei suuda eriolukorra ajal niisama kodus istuda.“

Butler jõudis otsapidi tagasi sinna, kus on tema koht – trellide taha. Kui ta oleks leppinud „Call of Duty: Warzone'i“ mängimisega, mis on täiesti tasuta saadaval, oleks ta ehk tänini vabaduses.