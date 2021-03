VIDEO | Just selline näeb välja maailma esimene vesijahutusega PlayStation 5

Foto: Kuvatõmmis (https://www.youtube.com/c/ModdingCafeTV)

Sony uue põlvkonna mängukonsool PlayStation 5 nägi ametlikult ilmavalgust 2020. aasta novembrikuus. Nii meie kui ka paljude teiste muljetest võis leida kinnitust asjaolule, et tegemist on suure masinaga . Sel on aga konkreetne põhjus.