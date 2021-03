See „Diablo II: Resurrected“ omadus muudab vanade fännide elu tunduvalt lihtsamaks 

Juba varasemalt on teada, et tegemist on üpriski minimaalseid muudatusi üle elanud versiooniga. Ka tänapäevase graafika saab vaid ühe nupuvajutusega asendada originaalversiooni omaga.

Hetkel pole teada, kas salvestuse ülekandmine on võimalik vaid PC peal. Küll aga annab lootust asjaolu, et „Diablo II: Resurrected“ progressi on võimalik kõikide olemasolevate platvormide vahel jagada, mis võiks justkui anda lootust, et ka konsooliomanikud saaksid vanadest salvestustest kasu lõigata.