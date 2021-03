Take Two tegevjuht: inimesed on kallimate mängude ostmiseks valmis 

Take Two oli mullu üks esimestest, kes otsustas, et uuele konsoolipõlvkonnale mõeldud mängud on väärtuslikumad. Nii juhtuski, et korvpallimängu „NBA 2K21“ PS5 ja Xbox Series X/S-ile mõeldud versioonid maksid 10 dollarit rohkem kui eelmise generatsiooni konsoolide omad, vahendab VGC.

Siiski pole uus, 10 dollarit kõrgem hinnasilt kivisse raiutud. „Me pole teiste mängude hinnapoliitika kohta veel midagi avaldanud,“ rääkis Zelnick. „Me kipume otsuseid langetama mänge individuaalselt vaadeldes, ent ma usun, et me pakume suuremat väärtust kui selle eest raha küsime.“

Loodetavasti suudetakse vältida varasemaid vigu. Mullu sattus Take Two kriitika ohvriks, kui „NBA 2K21“ lisati möödapääsmatud reklaamid. Õnneks eemaldati need kiirelt.