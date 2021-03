PlayStation 4 mängu „Ghost of Tsushima“ loojatest said päris saare turismisaadikud 

Nüüd on aga reaalne Tsushima saar otsustanud, et teose kahest arendajast saavad nende turismisaadikud, vahendab VGC. Mängu loovjuht Jason Connell ning režissöör Nate Fox (ja ülejäänud Sucker Punchi stuudio) on „levitanud Tsushima nime ja ajalugu üle kogu maailma imelisel viisil,“ sõnas Nagasaki saare Tsushima linna linnapea Hitakatsu.

„Isegi paljud jaapanlased ei tea meie Gen-ko perioodi ajalugu. Kui rääkida ülejäänud maailmast, siis on Tsushima nimi ja asukoht sõna otseses mõttes teadmata, räägib Hitakatsu. „Ma ei suuda neid piisavalt tänada, et nad meie lugu on jutustanud.“

Lisaks ajasime juttu Tarmo Jüristoga, kes rääkis, mil moel on „Ghost of Tsushima“ tegevus seotud päris maailma ajalooga ning kui tõsiselt teoses leitavat mõõgavõitlust võtta saab.