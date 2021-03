VIDEO | Videomängust „Aliens: Fireteam“ avaldati 25minutine mängitavust tutvustav klipp 

Tegemist on koostööpõhise mitmikmänguga, kus kuni kolm mängijat võitlevad ellujäämise nimel. Nende eluküünalt tahavad kustutada nii arvukad tulnukad ning muudki vaenlased. Õnneks on kosmosesõdurite arsenal mahukas. Kuidas see kõik välja hakkab nägema, selgub IGN-i uhiuuest videost.