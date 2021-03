VIDEO | Seda mängu on kuu ajaga müüdud üle 5 miljoni eksemplari. Miks? 

Üheks selliseks on „Valheim“ – 2. veebruaril varajase ligipääsu saanud viikingisimulaator, mis hullutab miljoneid. Praeguseks on seda müüdud üle viie miljoni eksemplari, teos on turul olnud umbes kuu aega. Andri ja Sten üritavad aru saada, miks see mäng on nii menukas.