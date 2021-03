„FORTNITE“ + „FALL GUYS“? Epic Games ostis ära mulluse superhiti tegijad 

Epic Games kinnitab, et tehingu tõttu ei muutu mängu juures midagi. See on jätkuvalt mängitav nii Steamis kui PlayStationi konsoolidel, sel suvel jõuab teos aga Xboxide ja Nintendo Switchi peale.

Tänu „Fall Guysi“ meeletule edule kasvas Tonic 35 pealine meeskond lausa 150 inimese suuruseks stuudioks. Nende käe all on varasemalt valminud ka sellised teosed nagu „Murder by Numbers“, „Foul Play“, „Gears Pop“ ja „Hatoful Boyfriend“. Seni on nende mängude väljaandjaks olnud Devolver Digital.