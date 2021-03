Õpilasfirmast sündinud arvutimängu „HIIS“ arendaja: oleme saanud tähelepanu tänu sellele, et oleme Eestist 

Foto: Bottled Fantasy Games

Inspiratsiooni on pisut ammutatud ka põhjanaabritelt. „Mingil määral on eeskujuks Soome mäng „Noita““, paljastab Torn. „See on 2D rougelike, kus saab ehitada väga kompleksseid maagia sauasid. Nende süsteem, mis lubab mängijatel vabalt lõputult kombinatsioone kokku panna, pani aluse „HIISi“ võlujookide segamisele.

Kuna „HIIS“ on siiski õpilasfirma toode, saab selle edu kindlate parameetrite järgi mõõta: „Oleme müünud peaaegu 100 koopiat ning „HIIS“ on Steamis peaaegu 1000 inimese wishlist'is.“ Siiski nendib Torn, et tehtud tööd ja kulutatud aega see ära veel ei tasu.

Mida toob tulevik?

Kõik see tähendab, et mingist loorberitele puhkamisest ei saa juttugi olla. „Plaan on „HIISi“ arendamist jätkata,“ räägib Torn. „Hakkame pakkuma tasuta uuendusi, nagu uued võlujoogid, taimed, esemed ja kohad avastamiseks. Kaalume ka mitmikmängulaadi tegemist, kuid seda ei julge kindlalt veel lubada.“

Kuigi omakeskis visati õhku mitmeid erinevaid ideid, ei kavatse stuudio liigselt unistama hakata. „Hetkel keskendume „HIISi“ arendusele ja ei mõtle veel järgmistele projektidele,“ lubab Torn.

Foto: Bottled Fantasy Games