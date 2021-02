Kas sellist battle royale mängu me tahtsimegi? 

Hiljuti leidis aset Sony State of Play ülekanne, mille raames anti teada, et möödunud aastal ilmunud „Final Fantasy 7 Remake“ jõuab tänavu PlayStation 5 peale ning saab ka lisaepisoodi. Sellega aga „Final Fantasy 7“ uudised ei lõppenud.

Nimelt jätkas seeria looja Square Enix uudistesadu sotsiaalmeedias, mille vahendusel kuulutati välja veel kaks teost: „Final Fantasy VII Ever Crisis“ ning „Final Fantasy VII The First Soldier“.