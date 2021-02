Ma teadsime, et nii juhtub – „Gran Turismo 7“ ilmumine lükkub edasi 

Siis teadsime, et mäng peaks ilmuma millalgi 2021. aastal. Siiski nentisime, et ilmumiskuupäeva edasilükkumise kasuks räägib ajalugu – sarja viimaseid osi lükati enne ilmumist mitmeid kordi edasi.

Ajalool on komme end tihti korrata ning nii ka „Gran Turismo 7“ puhul. Sony on teada andnud, et PlayStation 5 omanikud peavad ootama 2022. aastani, enne kui nad virtuaalsetel maanteedel kiireid ringe tegema saavad hakata.