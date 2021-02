„Cyberpunk 2077“ järgmine suur parandus lükkub küberrünnaku tagajärjel edasi 

Foto: CD Projekt RED

Mõnda aega tagasi andis Poola mängustuudio CD Projekt RED teada, et nad on langenud pahatahtliku küberrünnaku ohvriks , mille tulemusena on häkkerite küüsi langenud arendajate teoste lähtekoodid ja muu info. Nüüd aga teavitati, et sellest tulenevalt lükkub edasi „ Cyberpunk 2077 “ järgmine suur parandus.