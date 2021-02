Varia Ameerika osariik tahab ära keelata mänguseeria „GTA“, sest noored varastavad autosid Toimetas Sten Kohlmann , täna 12:08 Jaga: M

Foto: Rockstar Games

Viimaste kuude jooksul on Ameerikas Chicago linnas toimunud arvukalt autovarguseid. Ametnikud osutavad näpuga aga kurikuulsa mänguseeria „GTA“ poole ning väidavad, et see suunab noori kuritegelikule teele.