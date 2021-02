Varia Kaklusmängu „Tekken 7“ järgmine tegelane on Poola peaminister! Toimetas Sten Kohlmann , täna 16:13 Jaga: M

Pilt on illustratiivne, sellel ei ole kujutatud ei päris ega fiktiivset Poola peaministrit. Foto: Bandai Namco

Kaklusmängus „Tekken 7“ on hetkel käimas neljas hooaeg ning see tähendab, et sellega kaasnevad ka uued tegelased, kellega vastastele pasunasse anda. Värske treiler aga paljastab, et üks karakteritest on üpriski eriline.