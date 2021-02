Varia VIDEOD | Hirm autoriõiguste rikkumise ees muutis Metallica rokkiva esituse muinasjutuliseks kellukeste sümfooniaks Toimetas Sten Kohlmann , täna 12:11 Jaga: M

Foto: TAIRO LUTTER

Twitch.tv on üldjuhul suurepärane platvorm, mille abil meelt lahutada. Eelkõige videomängude mängimise voogedastamiseks kasutatavale veebilehele jõuab aeg-ajalt ka midagi muud, näiteks muusikalised esitused. Kahjuks on see Amazonile kuuluva lehe nõrgim külg.