„Diablo II: Resurrected“ arendaja: see ei ole uusversioon 

„Diablo II: Resurrected“ nime kandev kogumik on uuendatud versioon vanast klassikast, mis sisaldab baasmängu ja selle laiendust „Lord of Destruction“.

Teos on saanud graafikalise uuenduskuuri, vanad 2D mudelid on asendatud 3D graafikaga ning kõike on võimalik nautida 4K resolutsioonil. Kel soovi, saab vaid ühe nupuvajutusega lülitada uue ja vana välimuse vahel.