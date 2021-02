Varia RÕÕMUSTAGEM! Verisel kaklusmängul põhineva „Mortal Kombati“ filmi esimene treiler polegi kohutav! Toimetas Sten Kohlmann , täna 09:00 Jaga: M

Foto: Outnow.ch

„Mortal Kombat“ on üks neist mängudest, mis on tuttav ka neile, kes virtuaalse meelelahutusega nii tihti kokku ei pruugi sattuda. Seeria on ju legendaarne, üheks põhjuseks on asjaolu, et see on jaburalt verine.