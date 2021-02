„TEINE TASE“ | See rongisimulaator võib maksta kuni 10 000 € 

Allan, Sander ja Sten võtavad sel korral ette tavapärasest kummalisemad mängud. Näiteks räägib Sander, kuidas virtuaalsed herilased ta Soome pööningul surnuks nõelasid ning kuidas ta leiab tööstressile lohutust rongisimulaatorist. Küsitakse ka, kes on see inimene, kes oleks valmis tollele mängule ostma 10 000 € eest lisapakke. Sten ja Allan on aga läbi mänginud õuduka „The Medium“, mis jättis õnneks meeste püksid puhtaks.