LOOTUSEKIIR? Kas aasta esimene hittmäng „Valheim“ jõuab ka konsoolidele? 

„„Valheim“ on Windowsi ja Linuxi peal saadaval Steami,“ kirjutab arendaja Iron Gate. „Maci versioon antakse välja, kui selle järele on märkimisväärset nõudlust. Kirjutamise ajal pole kavas mängu teistel platvormidel välja anda, kuid me ei välista tulevikus ka konsooliversioone.“