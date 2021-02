Uudised Tänavune suurüllataja „Valheim“ jõudis järgmise miljonimüügi tähiseni Toimetas Sten Kohlmann , täna 14:18 Jaga: M

Foto: Iron Gate AB / Coffee Stain Publishing

Me ei pidanud kaua ootama, et olla tunnistajaks 2021. aasta esimese hiti sünnile. Selleks on viikingihõnguline ellujäämismäng „Valheim“, mida saadab meeletu edu.