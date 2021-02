Varia HDTanelist Mart Helmeni – just need inimesed oleksid „Grand Theft Auto: Estonia“ võtmetegelased Toimetas Sten Kohlmann , täna 14:13 Jaga: M

Foto: u/loovloom

Juba aastaid on teada, et Rockstar Gamesi avatud maailmaga märulimängude seeria „Grand Theft Auto“ on eestlastele väga südamelähedane. Seega pole põhjust ka imestada, et aeg-ajalt unistatakse sellest, et ühel heal päeval jõuavad sarja tegevused ka Eestisse.