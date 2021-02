„Sõrmuste isanda“ mängu patendisaaga sai tööstuse jaoks kurva lõpu: see on labane tegu! 

Ameerika Ühendriikide patendiamet kiitis taotluse heaks, see on aga tuska tekitanud paljudele teistele arendajatele. Oma pahameelt on väljendatud ka sotsiaalmeedias.

Eelkõige tundub inimestele, et patent on liiga laialivalguv. Mike Bithell („Thomas Was Alone“, „John Wick Hex“) leiab, et „Middle-Earthis“ leiduv Nemesis system baseerub mitmete teiste mängude elementidel. Ka ülejäänud tööstus toimib tema väitel sarnaselt ning just sääraselt arenduskultuur ning loovus toimibki.

Bithelli sõnul oli Warner Brosi tegu labane.



Riot Gamesi Cat Manning väidab, et on näinud mitmeid erinevaid mänge, milles kasutusel olevaid mehaanikaid võiks kirjeldada samamoodi nagu seda on tehtud Nemesis system'i patenditaotluses.

„Ma ei tahaks Nemesis system'it täies mahus kopeerida,“ kirjutab Manning. „Selles süsteemis on palju asju, mida ma muudaksin. Patent on aga nii lai, mistõttu ma kardan, et see on justkui luba mistahes sarnase idee arendamise peatamiseks.“