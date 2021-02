„Silent Hilli“ helilooja õrritab uue projektiga: see on miski, mida kõik on oodanud 

Intervjuu leidis aset YouTube'i kanalil Al Hub, ent praeguseks hetkeks on usutlus maha võetud. Intervjuus paljastab Yamaoka, et kõnealuselt projektilt kergitatakse saladuseloor juba käesoleva aasta suvel.

Yamaoka kommentaarid ning video kadumine on taaskord lõkkele puhunud kuulujutukolded. Nimelt on juba pikalt sahistatud sellest, et Konami toob palavalt armastatud õudusmängud tagasi. Kompanii ise on seni kõikidele kõlakatele vee peale tõmmanud, ent samas hoidnud frantsiisi tuleviku lahtisena.