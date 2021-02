HÜVASTI! „Mass Effecti“ kuumad pepukaadrid lõigatakse uusversioonist välja 

Suurimaks murekohaks on kunagised „pepukaadrid“. Eelkõige puudutab see probleem „Mass Effect 2-te“ ning tolles leiduvat karakterit Mirandat, kelle kehakumerused tihtilugu kaardis esiplaanile tükkisid. Nüüd on arendajad otsustanud fookuse mujale viia, vahendab Metro.