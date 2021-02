„GTA V“ rollimänguserveri NoPixel uus algus kergitas mängu populaarsuse taaskord tippu 

Sellele on kaasa aidanud erinevate versioonide turule tulek ja teose võrgupõhine mitmikmängulaad. Viimastel aastatel on aga aina olulisemaks muutunud arvutiversioonile jõudnud rollimänguserverid.

Põhjust ei pea kaugelt otsima. NoPixel on ligi meelitanud mitmeid tuntuid striimereid, nende hulgas xQc, Shroud, Sykkuno, Sodapoppin ja paljud teised.

Tundub, et „GTA V“ ei väsi veel nii pea. 2021. aastal jõuab turule teose PlayStation 5 ja Xbox Series X/S versioon. Kui säärane tempo jätkub, jõuab Nublu ka tolle mängu enda lugudesse panna .

Viienda osa meeletu edu toob endaga kaasa ka pisut negatiivsust. Nimelt tähendab see, et tõenäoliselt peame veel pikalt ootama päeva, mil Rockstar Games „GTA 6“ välja kuulutab... Selle asemel keskendutakse „GTA Online'ile“.