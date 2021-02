Varia DIGITAALNE DOPINGUSKANDAAL? Stressis jalgratturid ei suuda isegi virtuaalsetel võistlustel ausalt sõita Toimetas Sten Kohlmann , täna 12:38 Jaga: M

Sellisest olukorrast saavad ratturid hetkel vaid und näha. Foto: Pixabay.com

Jätkuv koroonapandeemia on algusest peale paljudele spordialadele kaikaid kodaratesse visanud. Üheks kahjukannatajaks on olnud jalgrattasport, mis on pidanud ellujäämise nimel leidma alternatiivseid viise võistluste läbiviimiseks. Nii ongi kolitud virtuaalsesse maailma.