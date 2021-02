MULJED: PlayStation 5 uus eksklusiivmäng „Destruction AllStars“ on lihtsalt okei 

Sony esialgne plaan nägi ette, et ka „Destruction AllStars“ hakkab PlayStation 5 peal täitma eelnimetatud tühimikku. Siis otsustati mäng aga ootamatult edasi lükata, et see hiljem PlayStation Plus teenuse kaudu inimesteni toimetada. Ja teate, tegemist oli äärmiselt targa otsusega, sest kõnealuse teose eest 80 € välja käia olnuks lausa kriminaalne!

Alustame algusest. Tegemist on kolmanda isiku vaates netipõhise romurallimänguga, mille tunnusjoonteks on koloriitsed karakterid, kiiresti hoomatav ja kaasahaarav mängitavus ning stressi leevendav plekimõlkimine. Paberil on tegemist ideaalse teosega. Reaalsus plaanidega samas tempos kahjuks püsida ei suuda.

Kirjutamise hetkel on teoses neli erinevat mängulaadi, milles üle võrgu teiste inimestega mõõtu võtta. Kaks neist on tiimipõhised, kaks aga „igaüks enda eest“ põhimõttel toimivad. Soololaadides ootab ees „Mayhem“ ehk kõige tavalisem romuralli, kus jagatakse punkte selle eest, kui vastaste sõiduvahenditele piisavalt kahju teha.

Samuti üksikutele huntidele mõeldud „Gridfall“ on sarnase põhimõttega, ent seal on panused suuremad. Nimelt pudeneb areen pidevalt koost ning aina kahanev ring tähendab, et võita saab vaid üks. Pikema testimise tulemusena osutus just see neist kahest põnevamaks mängulaadiks.

Tavalise romuralli kahjuks rääkis asjaolu, et suurem osa matšidest möödus kellegi jahtimisel ja siis neist napilt mööda sõitmisel. Areenid on pisut liiga suured, mistõttu on rahuldav plekimõlkimine tihtipeale nagu kuuvarjutus – ihaldusväärne, ent harv! Seetõttu tundus „Gridfall“ konkreetsem, kuna teiste rammimine jäi tahaplaanile.