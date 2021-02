„TEINE TASE“ | Me ei ütle, et Paljas Porgand kuulab seda saadet, aga... 

Meil ei ole kinnitust, et üks Eesti tuntumatest suunamudijatest meie saadet on kuulanud, ent kõik tõendid viitavad sellele! Just seetõttu pühendame tänase saate Paljale Porgandile ning räägime pikalt ja laialt õudusmängust „The Medium“, mis polegi ehk nii õudne, kui me arvasime. Samuti jätkame „Hitman 3“ muljetega, naerame natuke Google'i üle ning poetame pisara „Battleborni“ mälestuseks. Muide, kas me oleme juba maininud, et „Resident Evili“ mängud on kõhedad?