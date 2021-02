PlayStation 5 meemiväärseim mäng teenis kasumit isegi siis, kui see oli tasuta saadaval 

Mängustuudio Young Horses tegevjuht ja kaasasutaja Philip Tibitoski avaldas Twitteris, et „Bugsnax“ suutis olla PlayStationi platvormil avanädalatel kasumlikum kui arendajate eelmine teos „Octodad“. Tegemist on märkimisväärse saavutusega, sest „Bugsnax“ oli ilmudes PlayStation Plus teenuse kasutajatele tasuta saadaval.